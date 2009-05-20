Гурвіц написав Платіні: одеського гумору виявилося недостатньо

Влада Одеси має намір захистити свої законні інтереси і відновити репутацію УЄФА. Про це йдеться у листі мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА, направленому сьогодні на адресу президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ у зв`язку з відсутністю «офіційних роз`яснень щодо причин кардинальної розбіжності оцінок ступеня готовності міста до прийому матчів Євро-2012, даних у підсумковій доповіді експертів футбольного союзу і в рішенні його Виконкому».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Е.ГУРВІЦА, «сказати, що Одеса розчарована рішенням Виконкому УЄФА, що виключив її з числа не лише приймаючих, але й резервних міст чемпіонату Європи з футболу 2012 року, – означало б не сказати нічого. Багатої уяви і тонкого відчуття гумору, якими відвіку славилися одесити, виявилося недостатньо, щоб оцінити феномен раптового і ніяк не мотивованого переміщення міста із самої верхньої частини списку міст-претендентів до самої нижньої його частини».

«До 13 травня аксіомою вважалося, що рішення щодо приймаючих міст виноситиметься виключно за підсумками оцінки експертами УЄФА ступеня їх готовності. У цьому Ви запевняли мене і в ході нашої особистої зустрічі», - звертається мер до М.ПЛАТІНІ.

«Проте, судячи з усього, для Виконкому УЄФА є обставини важливіші за висновки його власних експертів і ступінь готовності того або іншого міста, - підкреслюється у листі Е.ГУРВІЦА. - Справжню важливість цих обставин важко переоцінити. Саме тому ми з таким нетерпінням чекали, що вони будуть все ж таки названі. Відсутність будь-яких пояснень з Вашого боку, рівно як і той сумний факт, що в Україні роль агітаторів більш ніж непопулярного рішення взяли на себе особи, що мають у своєму послужному списку гучні футбольні корупційні скандали, – лише посилили наше розчарування».

З урахуванням цього, наголошується в документі, «Одеса не примириться з ухваленим таким чином абсолютно несправедливим рішенням. Ми маємо намір об`єднати свої зусилля з містом Краків, що опинилося в аналогічній ситуації, і зробити все можливе як для захисту наших законних інтересів, так і для відновлення репутації ще недавно такої авторитетної організації як УЄФА», заявляє Е.ГУРВІЦ.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначені Варшава, Познань, Вроцлав і Гданськ.

Серед українських міст названі Київ, Донецьк, Львів і Харків.

Решта міст, як українські Дніпропетровськ і Одеса, так і польські Хожув і Краків, за рішенням УЄФА, не розглядатимуться в майбутньому як основні або резервні, і припиняють боротьбу за право прийняти матчі Євро-2012.

Разом із тим керівники Дніпропетровська і Одеси висловили незгоду з таким рішенням, і заявили про наміри оскаржити вибір УЄФА.