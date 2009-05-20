«Шахтар» виграв суд у Матузалема: футболіст винен клубу 13 млн. євро

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) виграв суд у “справі Матузалема”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, 19 травня 2009 року спортивний арбітражний суд м. Лозанна (Швейцарія) виніс рішення у “справі Матузалема”. Згідно з вердиктом, екс-капітан «гірників» бразилець Франселіно МАТУЗАЛЕМ, який 5 липня 2007 року в односторонньому порядку розірвав контракт з «Шахтарем» і підписав нову угоду з іспанським клубом «Сарагоса», зобов`язаний виплатити донецькому клубу компенсацію у розмірі 11 млн. 858 тис. 934 євро плюс 5% річних за кожен рік, починаючи з 5 липня і до цього дня.

За інформацією прес-служби, суд ухвалив: відповідальність за компенсацію збитку, нанесеного ФК «Шахтар», визначити солідарною між Ф.МАТУЗАЛЕМОМ і «Сарагосою». Тобто, ту частину суми, яку не виплатить футболіст, повинен компенсувати ФК «Сарагоса».

Рішення набуває чинності з моменту його оголошення. Кожен «прострочений» день збільшує розмір виплати, яка на сьогодні становить близько 13 млн. євро, уточнили в клубі.