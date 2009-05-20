Сьогодні Шахтар змагатиметься за останній в історії Кубок УЄФА

Сьогодні увечері на стамбульському стадіоні "Шюкру Сарачоглу" відбудеться останній фінал в 38-річній історії Кубка УЄФА, який з наступного сезону поступиться місцем Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Авторами завершального розділу в літописі цього турніру судилося стати "Шахтареві" і "Вердеру", які зроблять все, щоб вирішальний поєдинок вийшов якомога яскравішим.

"Не сумніваюся, що завтра ми станемо свідками захоплюючої зустрічі двох команд з різними стилями гри, - заявив напередодні наставник донецького клубу Мірча Луческу. - "Вердер" постійно грає в атакуючий футбол. Команда дуже добре готова фізично, в ній багато справжніх атлетів. Наш стиль базується на техніці, і завдяки своїм якостям ми намагатимемося контролювати хід гри". Візаві румунського фахівця Томас Шааф закликав своїх підопічних продемонструвати самовідданість і безкомпромісність. "Ми повинні бути до певного ступеня агресивними, - підкреслив 48-річний наставник. - Це буде гарячий поєдинок, проте легких фіналів не буває, і ми раді прийняти цей виклик".

Фінальний матч Кубка УЄФА "Шахтар" (Донецьк) - "Вердер" (Бремен) відбудеться сьогодні в Стамбулі. Пряма трансляція - на телеканалі "Інтер". Початок о 21:30