На кого ставлять букмекери в поєдинку Кличко - Брок

У ніч з суботи на неділю у нью-йоркському Madison Square Garden Володимир Кличко проведе поєдинок з американцем Келвіном Броком. На кону титул чемпіона світу за версією IBF у суперважкій категорії, який українському боксерові належить захищати.

Учора в Нью-Йорку пройшла традиційна процедура зважування. Як повідомляє офіційний сайт братів Кличко, вага Володимира склала 241 фунт (109,3 кг), його суперник «потягнув» на 224,5 фунта (101,9 кг).

Сьогодні «Коммерсантъ-Україна» приводить середні котирування букмекерських контор на цей поєдинок. На перемогу Володимира коефіцієнт склав 1,17, на перемогу Брока – 4,7. Найнеймовірнішим результатом бою букмекери вважають нічию: котирування такого результату – 26,0.

"Обком"