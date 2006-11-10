Тренер побив воротаря київського «Динамо» до струсу мозку

Під час поєдинку першої ліги «Динамо-2» – ЦСКА відбувся жахливий інцидент, в результаті якого голкіпер молодіжної збірної України потрапив до лікарні.

Вчора під час календарного матчу команд першої ліги «Динамо-2» і ЦСКА на клубній базі у Чапаївці відбувся дуже неприємний інцидент, який у будь-якому випадку дуже дорого обійдеться молодому динамівському воротареві Олександру Рибці.

На 58-ій хвилині, намагаючись перехопити м`яч за межами штрафного, голкіпера атакував гравець гостей Матюк, який пішов на нього з прямою ногою. У результаті Рибка дістав удар шипами в обличчя.

Олександр, втративши самовладання, завдав лежачому суперникові декілька ударів ногою. Після цього арбітр зустрічі Олег Штика пред`явив Рибці червону картку. Проте тренер ЦСКА Юрій Максимов, мабуть, вважав, що покарання недостатнє, і, вискочивши на поле, завдав Олександру декількох ударів. Після цього він був видалений Штикою з тренерської лавки.

Рибці довелося надавати термінову медичну допомогу прямо біля поля. Йому наклали декілька швів на розсічене обличчя і на носилках віднесли карети «швидкої допомоги». Після цього «швидка» миттєво залишила межі стадіону і повезла футболіста в клініку «Борис».

Не хочеться виправдовувати молодого голкіпера за цей зрив, але, нагадаємо, що буквально місяць тому він дістав струс мозку під час матчу «Реал» - «Динамо» на «Сантьяго Бернабеу», але мужньо відстояв матч до кінця, а всього кілька днів потому вже вийшов з лікарні і почав тренуватися. А зараз нове потрясіння - у Рибки знову струс мозку і підозра на перелом носа.

Незважаючи на ці пом`якшувальні обставини, практично не доводиться сумніватися, що динамівського воротаря чекає тривалий термін дискваліфікації. Не менш жорсткі санкції повинні бути застосовані до головного тренера ЦСКА Максимова, який влаштував на полі самосуд.

Обком з посиланням на football.ua