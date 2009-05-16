Результати матчів 28 туру Чемпіонату України з футболу

Металіст і Ворскла - невдахи туру

Завершилися матчі 28 туру Чемпіонату України з футболу. Зоря - Шахтар 0:3 (Селезньов 28, 74, Вілліан 80) Карпати - Динамо 1:4 (Тарасенко 93 - Гільєрме 38, 61, 74, Бангура 86) Кривбас - Дніпро 0:1 (Гоменюк 70) Чорноморець - Металіст 1:0 (Левіга 8) Металург Д - Ворскла 2:1 (Танаса 9, Коритько 54 пен. - Білозор 31 авт.) Арсенал - Металург З 2:0 (Жоземар 23, Джакобія 32) Результати матчів, що відбулися раніше ФК Харків - Іллічівець 1:2 (Бєлий 90 - Кривошеєнко 10, 75) Таврія - ФК Львів 2:2 (Ковпак 64, 66 – Мандзюк 18, Худзік 43)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter