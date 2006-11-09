Три чверті жителів ЄС мають можливості для постійних занять спортом

73% жителів країн-членів Європейського Союзу вважають, що мають достатньо можливостей для постійних занять спортом у місцях свого постійного проживання.

Про це свідчать результати дослідження «Здоров`я і їжа», опубліковані сьогодні Єврокомісією.

Найбільше таких можливостей бачать жителі Нідерландів – 93% опитаних, Фінляндії – 90% і Данія – 88%. Найменше – жителі Мальти – 46% і Португалії – 52% опитаних.

При цьому 68% опитаних громадян країн-членів ЄС вважають, що спортивні клуби і центри в місцях їх постійного проживання надають досить можливостей для заняття спортом.

Разом з тим більш як половина європейців вважає, що у них недостатньо часу для того, щоб постійно займатися спортом. У країнах ЄС кількість таких, хто респондентів, які так вважають, варіюється від 45% у Польщі до 60% у Франції.

Дослідження проводилося з 5 листопада по 7 грудня 2005 року консорціумом TNS Opinion&Social на замовлення Єврокомісії. Під час дослідження було опитано 29,2 тис. респондентів старших 15 років з 25 країн-членів ЄС, а також Болгарії, і Румунії, які приєднуються, і країнах-кандидатах Туреччині і Хорватії.