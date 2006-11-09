Марадона приїде в Грузію

Федерація футболу Грузії в липні 2007 року має намір організувати в Тбілісі турнір імені Дієго Марадони, передає ІТАР-ТАРС.

Керівник неурядового Фонду культури, спорту і туризму Грузії Ніко Патаркалішвілі досяг домовленості про участь у турнірі аргентинських команд "Бока Хуніорс" і "Рівер Плейт", а також італійського "Наполі". За ці клуби у своїй кар`єрі виступав Марадона. Ще одним учасником турніру стане або друга збірна Грузії, або один з грузинських клубів.

Сам Марадона також дав згоду приїхати на турнір. Як повідомив Патаркалішвілі, домовленості про це під час своєї поїздки до Аргентини він досяг з менеджерами легендарного футболіста, який у 1986 році привів аргентинську збірну до титулу чемпіона світу.

Лента.ру