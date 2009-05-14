«Рішення УЄФА про виключення Одеси з числа міст, що приймають Євро-2012, багато в чому було політично упередженим рішенням», заявив сьогодні на зустрічі з журналістами голова Одеської обласної ради Микола СКОРИК.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «За моїми відомостями, Одеса по залікових очках експертів йшла першою після Києва».

«Через це образливо й боляче, - додав М.СКОРИК, - оскільки ми зробили багато чого. Не кривдячи міста, які залишилися в списках УЄФА, вважаю, що Одеса – одне з найцікавіших міст України, і туристам-уболівальникам було б цікаво побувати саме у нас».

М.СКОРИК не виключив можливих «об`єктивних причин», за якими було ухвалене бухарестське рішення УЄФА. Проте в цілому, сказав голова облради, «я повністю згоден з оцінками, що прозвучали 13 травня, - ситуація з виключенням Одеси несправедлива і багато в чому незрозуміла».

За даними місцевих джерел, за два дні до ухвалення рішення УЄФА до органів влади Одеси надійшов документ з експертними оцінками, згідно з якими Одеса поступалася тільки Києву за потенційними можливостями прийняти учасників і гостей Євро-2012.

За деякими даними, Одеса і Краків найближчими днями можуть оскаржити рішення УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначені Варшава, Познань, Вроцлав і Гданськ.

Серед українських міст названі Київ, Донецьк, Львів і Харків.

Решта міст, як українські Дніпропетровськ і Одеса, так і польські Хожув і Краків, за рішенням УЄФА, не розглядатимуться у майбутньому як основні або резервні, і припиняють змагатися за право прийняти матчі Євро-2012.

На прес-конференції 13 травня президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ заявив, що УЄФА уважно спостерігатиме за ходом підготовки чотирьох українських міст до Євро-2012 і остаточно затвердить перелік українських міст-господарів матчів Євро-2012 30 листопада. Саме ця дата визначена УЄФА як остаточна для визначення здатності міста-претендента прийняти матчі Євро-2012.