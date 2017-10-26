У Житомирі стартував дитячий Чемпіонат України з волейболу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Як зазначається у повідомленні, сьогодні, 26 жовтня у Житомирі у будинку культури Українського товариства глухих стартував 1 тур Чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга».

Вікова категорія команд – 2005-2006 роки народження.

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Загалом, участь у чемпіонаті беруть команди з Житомира, Вінниці, Луцька, Бучі та Ірпіня Київської області.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі 3 жовтня цього року презентували обласний волейбольний клуб «Житичі», який вже здобув дві перемоги у Житомирі та Чернівцях.