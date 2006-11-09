Шевченко знову забиває

У середу, 8 листопада, відбулися матчі Кубка англійської ліги. Клуб українця Андрія Шевченка святкував перемогу над "Астон Віллою", а сам форвард забив гол.

"Челсі" - "Астон Вілла" - 4:0

Голи: Лемпард (1:0) 32", Андрій Шевченко (2:0) 65", Мікаель Есьєн (3:0) 82", Дідьє Дрогба (4:0) 84".

Перший тайм пройшов за повної переваги "Челсі". Френк Лемпард забив перший м`яч лондонців на 31-ій хвилині, гості лише раз придумали цікаву атаку. Свій гол Френк забив ударом головою зблизька. Атаку почав Шевченко, який відновився після травми. Здавалося, гості вже відбилися, але Гаретт Бері допустив помилку, Баллак заволодів м`ячем на фланзі і зробив точну передачу на Лемпарда, якого ніхто не контролював.

Середину другого тайму і кінцівку матчу чемпіони провели вельми вдало. Голи сипалися один за одним. Почав розгром Шевченко.

Українець одержав відмінну передачу від Лемпарда з флангу і точно пробив головою. На 64-ій хвилині рахунок став 2:0.

За сімнадцять хвилин "сині" забили знову, але перед цим на полі з`явилися Джо Коул і Саломон Калу замість Баллака і Шевченка, а тактична схема змінилася з 4-4-2 на 4-3-3.

Третій гол створила африканська парочка. Жеремі прорвався правим флангом, обігравши Маккена, і зробив передачу в штрафний майданчик. Там Есьєн випередив Мельберга і точним ударом відправив м`яч у ворота. Через дві хвилини Дрогба не втратив можливість забити. Калу і Джо Коул розіграли комбінацію, яку закінчив івуарієць точним ударом метрів з десяти.

Корреспондент з посиланням на ФК "Челсі"