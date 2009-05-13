У Києві вшанували пам’ять Валерія Лобановського

Сьогодні у Києві вшанували пам’ять видатного українського футбольного тренера Валерія Лобановського.

Як повідомили УНІАН в Інформ-службі Федерації футболу України, рідні, друзі, вихованці та шанувальники таланту В.Лобановського поклали квіти до його могили на київському Байковому кладовищі, а також провели мітинг пам’яті на стадіоні «Динамо».

За даними Інформ-служби, пам`ять легендарного наставника, який пішов з життя сім років тому, вшанували багато людей. Окрім рідних та близьких В.Лобановського, участь у заходах взяли керівники ФФУ, тренери національної, молодіжної, юнацьких збірних. Квіти до могили метра та скульптурної композиції на столичній арені поклали колеги В.Лобановського, його численні учні, ветерани вітчизняного футболу, представники засобів масової інформації.

«Велика кількість людей, які приходять вшанувати пам`ять Валерія Лобановського, море квітів - усе це є свідченням того, як багато встигла зробити ця надзвичайно талановита особистість. З її ім’ям пов’язані найгучніші успіхи радянського та українського футболу. А те, що до могили нашого видатного співвітчизника приходять діти, дає підстави бути впевненим: пам`ять про цю людину не згасатиме ще дуже довго», - зазначив перший віце-президент, виконавчий директор ФФУ Олександр БАНДУРКО.

В Інформ-службі також відзначили, що Федерація футболу України щорічно проводить міжнародний турнір пам’яті Валерія Лобановського. Меморіал-2009, в якому суперниками молодіжної збірної України стануть однолітки з Німеччини, Туреччини та ще однієї з європейських країн, пройде в Києві 12-13 серпня.