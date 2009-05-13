В Одесі образилися на УЄФА

Керівництво Одеси вважає бухарестське рішення Виконкому УЄФА про виключення Одеси зі списку міст, що прийматимуть Євро-2012, «абсолютно несправедливим».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на зустрічі з журналістами заступник директора Департаменту з підготовки і проведення в Одесі фінального турніру Євро-2012 Одеської міськради Марат ЯКУПОВ.

За його словами, мер Одеси Едуард ГУРВІЦ не може зрозуміти, чим викликана «раптова зміна позиції членів Виконкому УЄФА і його рішення».

М.ЯКУПОВ нагадав, що раніше експерти УЄФА стверджували: Одеса і Київ мають найбільші шанси прийняти ігри Європейського чемпіонату з футболу. Тому, відзначив він, «ми не можемо зрозуміти, якими мотивами сьогодні керувалися чиновники УЄФА, тому що вони суперечать самі собі і звіту численних експертів, які приїжджали до Одеси».

Крім того, підкреслив М.ЯКУПОВ, «абсолютно не зрозуміло, чому Одеса не залишилася навіть у списку резервних міст для проведення ігор Чемпіонату».

М.ЯКУПОВ також додав, що «успішно ведуться і будуть виконані в заплановані терміни роботи з реконструкції стадіону «Чорноморець» і аеропорту «Одеса», будівництву траси «Північ-Південь», естакади «Митна площа - парк Шевченка» і решти об`єктів».

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на своєму засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В Україні містами-господарями визначені Київ, Донецьк, Львів і Харків.

В той же час Дніпропетровськ і Одеса, за рішенням УЄФА, не розглядатимуться в майбутньому як основні або резервні і припиняють змагатися за право прийняти матчі Євро-2012.