Суркіс відповів Ахметову за себе і за брата

Як заявив в телеінтерв`ю президент «Шахтаря» Рінат Ахметов, він повністю підтримує тренера Мірча Луческу:

«Я очікував побачити футбольний спектакль, де головні актори - футболісти. На жаль, головним актором став суддя. Він спровокував емоції на полі. Тому Луческу і заявив у камеру: «Браво, Федерація!» (яка запросила цього суддю). В українському футболі є системна проблема, де власник клубу і президент Федерації футболу - одна особа. Такого немає в жодній країні світу. Це конфлікт інтересів. З цього приводу мені неодноразово говорили і Шустер, і Скала, і Прокопенко, і Яремченко, і Бишовець, тобто всі ті тренери, з якими мені доводилося працювати. Я поважаю Суркіса як власника «Динамо», як президента ФФУ, але я ніколи не погоджуся з тим, що власник клубу і президент Федерації - одна особа. З цим необхідно боротися».

Реакції Григорія Суркіса довго чекати не довелося, публікує газета "Сегодня". «Все, що відбувається у матчах між нашими грандами, має бути в джентльменській площині, а не в площині агресії, - заявив президент ФФУ. - У понеділок агресія була з боку тренера «Шахтаря». Я чесно хочу заявити, що я президент ФФУ, а не «Динамо». Ми з моїм братом повністю розділили підходи до фінансування ФФУ і «Динамо». Я не є акціонером «Динамо». Я був президентом «Динамо» і сім разів виграв чемпіонат. Мені нецікаво, скільки - сім, десять або двадцять разів - виграє мій брат. Я йому сказав, що мене цікавлять досягнення «Динамо» і «Шахтаря», але тільки на міжнародній арені. Хочу, щоб обидва клуби досягали в єврокубках таких успіхів, як «Динамо» у 99-му за мого президентства і тренерства Лобановського. Все, що відбувається зараз, це інсинуація. За роки, які я очолюю ФФУ, «Шахтар» тричі виграв чемпіонат. Які до мене можуть бути претензії!? Я вибраний президентом ФФУ до 2008 року, дискусію відносно мене потрібно припинити. Якщо ж «Шахтар» вважає, що має право на монополію, то в країні колись уже була монополія - на горілку. А потрібна монополія на якість роботи, яка зараз дуже низька. Обидва наші гранди - гранди тільки в Україні. А я лобіюю інтереси, але не «Динамо», а всієї країни - на найвищому рівні».

Обком