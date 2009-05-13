Васюник каже, що рішення УЄФА - відповідальне і чесне

Уряд планує залишити часткове фінансування проектів, які в рамках підготовки Євро-2012 готувалися у містах Дніпропетровськ та Одеса, що не були підтверджені сьогодні УЄФА містами-господарями матчів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Уряд має намір уважно переглянути з керівництвом двох міст всі проекти, які були об’єктами програми підготовки України до Євро, і за пропозицією міст і виходячи з реальних фінансових можливостей державного бюджету залишити частину фінансування для завершення тих чи інших інфраструктурних об’єктів у двох містах, які не будуть приймати Євро-2012», - сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем’єр пояснив, що така позиція уряду виходить з того, що підготовка до турніру здійснюється не лише для проведення турніру, а головним чином для громадян, які мешкають у містах, які були визначені як кандидати.

І.ВАСЮНИК вважає, що сьогоднішнє рішення УЄФА про визначення українських міст для проведення Євро-2012 є відповідальним і чесним. «Сьогоднішнє рішення УЄФА зняло остаточну невизначеність, сьогоднішнє рішення УЄФА є відповіддю на песимістичні погляди, які лунали не тільки в Україні, але і за її межами. Я хочу подякувати УЄФА за відповідне і чесне рішення. Я хочу підтвердити, що уряд після цього рішення сконцентрує всі свої ресурси на організацію проектів до Євро-2012», - підкреслив І.ВАСЮНИК.

Віце-прем’єр розраховує, що сьогоднішнє рішення УЄФА є остаточним і не переглядатиметься у майбутньому. «Ми очікуємо, що в найближчий час буде сформульована офіційна позиція УЄФА щодо необхідності, зокрема, в трьох містах, окрім Києва, тому що Київ вже кваліфіковано як місто, яке може проводити групові матчі, а також півфінал», - повідомив І.ВАСЮНИК.

За словами І.ВАСЮНИКА, по кожному із трьох міст – Донецьк, Харків та Львів – будуть підготовлені окремі рекомендації. «Я можу їх попередньо назвати. Що стосується Донецька – треба продемонструвати прогрес у початку будівництва терміналу Донецького аеропорту, а також представити УЄФА достатній і вичерпний план розміщення вболівальників, а також так званої сім’ї УЄФА в 4 і 5-зіркових готелях», - пояснив він.

І.ВАСЮНИК також повідомив, що аналогічні рекомендації стосуються також і Харкова. «Що стосується Львова, то місто має влітку цього року підтвердити ресурсне забезпечення та почати реальні роботи з будівництва нового пасажирського терміналу в аеропорті «Львів»», - уточнив І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейського футбольного союзу Мішель ПЛАТІНІ сьогодні заявив, що Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення, що матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу пройдуть у чотирьох українських і чотирьох польських містах.

Україну представлятимуть Київ, Львів, Донецьк і Харків. Останній змінив в основному списку Дніпропетровськ.

УЄФА і надалі слідкуватиме за прогресом українських міст у підготовці до Євро-2012. 30 листопада – чергова визначальна дата для них. Якщо до цього часу 2 українські міста не продемонструють належної динаміки у підготовці інфраструктури чемпіонату, їх можуть замінити на польські.