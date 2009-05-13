УЄФА віддав Євро-2012 Києву, рішення щодо трьох міст відклали (уточнена)

Чотири польські міста і столиця України Київ офіційно оголошені УЄФА місцями проведення матчів Євро-2012 з футболу, а рішення щодо інших українських арен турніру буде ухвалено пізніше, повідомляє Рейтер. Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА), конгрес якого проходить в даний час в Бухаресті, відклав оголошення українських міст до 30 листопада. Польські Варшава, Познань, Вроцлав і Гданьськ підтверджені як місця проведення турніру. Очікувалося, що крім Києва таке ж підтвердження одержить і Донецьк, але цього не відбулося. "Поки ще досить багато проблем, які повинні бути вирішені українською стороною, - заявив на конгресі в Бухаресті президент УЄФА Мішель Платіні. - Є величезні проблеми з інфраструктурою". Він заявив, що як українські міста-кандидати на проведення Євро-2012 розглядаються Львів, Донецьк і Харків.

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