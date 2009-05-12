Кріштіану Роналду домовився про перехід до "Реала"

Футболіст "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду домовився про перехід до мадридського "Реалу". Португальський півзахисник і обидва клуби підписали попередню угоду про те, що гравець перейде до "Реала" влітку 2009 року, а мінімальна сума угоди сягне 80 мільйонів євро, повідомляє AFP з посиланням на іспанську газету El Pais.

Головною умовою переходу Роналду до "Реала" є перемога на виборах президента мадридського клубу Флорентіно Переса. Він вважається фаворитом цих виборів і має офіційно виставити свою кандидатуру найближчим часом. Перес був президентом "Реала" в 2000-2006 роках, і в той час до команди прийшли такі зірки, як Зінедін Зідан, Луїш Фігу і Девід Бекхем.

Роналду хотів перейти до "Реала" влітку 2008 року, але тоді МЮ зміг утримати португальця. При цьому між клубами була досягнута домовленість, що Роналду перейде в 2009 році. Утім, минулого тижня футболіст заявляв, що планує залишитися в МЮ.

Вибори президента "Реала" відбудуться в червні. У своїх передвиборних заявах Перес говорив, що він, можливо, купить не Кріштіану Роналду, а бразильського півзахисника "Мілана" Кака. Проте бразилець недавно заявив, що не має наміру залишати італійський клуб.

Лента.ру