Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав київське «Динамо» з достроковою перемогою к національному чемпіонаті з футболу.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.

«Сердечно вітаю гравців, тренерів, співробітників та вболівальників футбольного клубу «Динамо» (Київ) із достроковою і переконливою перемогою в національному чемпіонаті з футболу», - йдеться в листі Президента України на адресу футбольного клубу.

«Ціную яскраву гру динамівців, колективну майстерність та індивідуальний професіоналізм, які були продемонстровані протягом турніру. Ваші звитяги піднімають рівень українського футболу, дарують радість мільйонам шанувальників, надихають молодь на нові звершення в спорті», - зазначає В.ЮЩЕНКО.

Глава держави побажав динамівцям міцного здоров`я, щастя, невичерпної енергії, нових перемог на футбольних стадіонах України і світу.

Довідка УНІАН. 10 травня відбувся матч між сімферопольською «Таврією» та столичним “Динамо”. Перемога з рахунком 3:2 принесла «Динамо» золоті медалі в Чемпіонаті України 2008/09. “Динамо” достроково, за три тури до закінчення першості, стало чемпіоном.