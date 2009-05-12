День пам'яті Валерія Лобановського

Щороку в середині травня українці згадують Валерія Лобановського. На Байкове кладовище в Києві та до пам`ятника на стадіон «Динамо» приходять родичі та друзі, колеги, учні та просто шанувальники таланту Валерія Васильовича.

13 травня виповнюється сім років з дня смерті тренера-переможця. Об 11:00 всі, хто любив і поважав Валерія Лобановського, покладуть квіти біля його могили на Байковому кладовищі. О 12:00 біля пам`ятника Лобановському, поруч із входом на стадіон «Динамо», відбудеться мітинг пам`яті великого тренера.

Прес-служба ФК "Динамо Київ"