Визначився чемпіон України з футболу

Сьогоднішніми матчами закінчився 27-й тур Чемпіонату України з футболу

Шахтар - ФК Харків 3:0 (Селезньов 28, Віліан 33, Дуляй 76)

Металург З - Карпати 0:0

Динамо - Таврія 3:2 (Гіоане 56, Несмачний 75, Алієв 90+2 - Ідахор 3, Монахов 57)

Нагадаємо, що раніше були зіграні:

ФК Львів - Зоря 3:1 (Мандзюк 16, 84, Г.Баранець 59 пен. - Антонов 40)

Іллічівець - Кривбас 2:0 (Кашевський 60, Мірошник 87)

Дніпро - Чорноморець 4:1 (Денисов 8, Назаренко 12 пен., Бєлік 50, Воробей 88 - Діденко 73)

Ворскла - Арсенал 1:0 (Главіна 83 пен.)

Металіст - Металург Д 1:1 (Едмар 24 - Танаса 46)

Становище в турнірній таблиці 1 Динамо 70

2 Шахтар 58

3 Металіст 53

4 Металург Д 45

5 Ворскла 43

6 Дніпро 42

7 Металург З 41

8 Таврія 33

9 Чорноморець 32

10 Кривбас 32

11 Карпати 30

12 Зоря 28

13 Арсенал 25

14 ФК Львів 25

15 Іллічівець 20

16 ФК Харків 15

Таким чином, Динамо нині недосяжне для суперників у решті турів, і в 13-й раз стане чемпіоном України.