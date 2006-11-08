Ахметов хоче розчарувати Суркіса

Президент футбольного клубу «Шахтар», народний депутат України Рінат АХМЕТОВ вважає, що в українському футболі існує системна проблема перебування власника провідного клубу країни ФК "Динамо" (Київ) на посаді президента Федерації футболу України.

Про це він учора ввечері заявив в інтерв`ю телеканалу «Україна».

«У нашому футболі системні проблеми - ми можемо спостерігати в одній особі власника клубу і президента, а це означає конфлікт інтересів. Такого немає в світовій практиці», - сказав Р.АХМЕТОВ.

«Я поважаю Григорія СУРКІСА як власника футбольного клубу «Динамо» і як президента ФФУ, але я не погоджуся з тим, що власник клубу і президент ФФУ - це одна особа. Це означає конфлікт інтересів, це системна проблема», - підкреслив Р.Ахметов.

Відповідаючи на запитання про повідомлення, котрі з`явилися в ЗМІ, про нібито намір змінити тренера "Шахтаря" Мірча ЛУЧЕСКУ, президент ФУК «Шахтар» заявив: "У мене складається таке враження, що керівництво київського "Динамо" мріє про те, щоб я відправив у відставку ЛУЧЕСКУ. Я їх хочу розчарувати. ЛУЧЕСКУ буде в Донецьку до кінця контракту - отже ще три роки".

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада ФК "Динамо" (Київ) з рахунком 1:0 обіграло ФК "Шахтар" (Донецьк). За весь матч португальський суддя Паоло КОШТУ показав 7 жовтих карток, 3 червоних і видалив з тренерської лавки наприкінці першого тайму головного тренера "Шахтаря" Мірча ЛУЧЕСКУ.