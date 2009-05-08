Тимошенко тішиться, що 20 травня вся країна сидітиме біля телевізорів

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала український футбольний клуб “Шахтар” із виходом у фінал кубка УЄФА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що гра обох українських суперкоманд у півфіналі кубка УЕФА була прекрасною. “Це прекрасно, коли два наші клуби грають у такому престижному турнірі. Вболівати легко, бо знаєш, що все одно переможе Україна, український футбол. Ви молодці, хлопці, ви просто супер!”, - сказала прем’єр-міністр.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що особисто вона вболівала за обидві команди. “Вчора більше поталанило «гірникам», але в «Динамо» (Київ) вже є два єврокубки. Тепер я сподіваюсь і вірю, що ще один європейський футбольний приз буде у «Шахтаря». Вони заслужили. Я вірю в «Шахтар», я вірю в перемогу”, - додала вона.

Прем’єр-міністр висловила впевненість, що така гра як футбол, єднає країну і 20 травня “уся країна - від Ужгорода до Луганська - сяде біля телевізорів, щоб вболівати за прекрасне видовище, за велику Україну”.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 травня, донецький “Шахтар” обіграв київське “Динамо” з рахунком 2:1 і за підсумками двох зустрічей вийшов до фіналу Кубка УЄФА.