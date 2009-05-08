Реконструювати львівський аеропорт до 2012 року не встигнуть?

Виконком УЄФА оприлюднив фінальний звіт про готовність інфраструктури міст-претендентів до Євро-2012. Серйозні побоювання експертів, зокрема, викликала ситуація в Львові.

Відповідно до класифікації УЄФА львівський аеропорт віднесений до 4 категорії. Це означає, що в Львові необхідно виконати дуже великий обсяг робіт, але при цьому вони ще не початі і їх завершення до 2012 року малоймовірне. Крім того, проекту реконструкції львівського аеропорту присвоєний найвищий ступінь ризику - червоний.

«Запропонована велика програма будівництва. В той час, як держава забезпечила фінансування деяких проектів, аеропорт так і не знайшов приватних інвесторів. Держава пообіцяла повне фінансування робіт, якщо приватне не буде знайдено. Терміни введення в експлуатацію нового терміналу в кінці 2011 року є дуже жорсткими. Важливим питанням, що стосується злітно-посадочної смуги, є те, що вона при своїй сьогоднішній довжині повинна одержати нове покриття для прийому важчих літаків західного виробництва. Це повинно бути реалізовано протягом 2010 року. Значну кількість проектів в Львові вимагають координації в короткий проміжок часу», - йдеться в звіті УЄФА.

Документ також акцентує увагу на тому, що існуючий термінал може покрити лише 16% того обсягу, який потрібний для Євро-2012. Якщо буде побудований новий термінал, то цей показник виросте до 76%. «Але ми не віримо, що цей термінал буде побудований до турніру, тому він не приймається в облік при аналізі», - пишуть функціонери УЄФА. Проблема ще і в тому, що поки неможливе використання так званих допоміжних аеропортів в інших містах. Для Львова їх позначено два: один не сертифікований для прийому певних типів літаків, а другий знаходиться на території Польщі, а значить через необхідність проведення формальностей на українсько-польському кордоні, дорога від нього до Львова на автобусі займе більше, ніж дозволені УЄФА 4 години.

Ось які висновки робить УЄФА: «Необхідний істотний обсяг робіт у Львівському аеропорту, щоб підготувати його до Євро-2012. Навіть за умови будівництва нового терміналу, необхідна буде споруда тимчасового терміналу. Парковка літаків буде проблемною. Допоміжні аеропорти на даний момент непридатні. Жешув в Польщі може функціонувати як допоміжний аеропорт, проте формальності на кордоні можуть часто доводити час шляху на більшу кількість годин, ніж оптимальні 4 години».