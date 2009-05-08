Визначився суперник Шахтаря у фіналі Кубка УЄФА

Поступаючись у рахунку, "Вердер" здобув гостьову перемогу над "Гамбургом" з рахунком 3:2 і пройшов у фінал Кубка УЄФА за правилом виїзного гола. У вирішальному поєдинку 20 травня в Стамбулі бременці битимуться з донецьким "Шахтарем", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За декілька годин до того, як "Вердер" у впертій боротьбі зломив опір "Гамбурга", в Донецьку "Шахтар" з рахунком 2:1 узяв гору над київським "Динамо" і теж вийшов до фіналу. Варто відзначити, що у вирішальному поєдинку німці не зможуть розраховувати на Дієго і Пісарро, які дискваліфіковані через перебір жовтих карток.

Кубок УЄФА. 1/2. Матч у відповідь

"Гамбург" - "Вердер" 2:3

Голи: Оліч 13, 87 - Дієго 29, Пісарро 66, Бауманн 83

Перший матч: 1:0.