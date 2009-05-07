Україна востаннє звітуватиме в УЄФА напередодні доленосного рішення

Завтра, 8 травня, у штаб-квартирі Європейського футбольного союзу в швейцарському місті Ньон українська делегація на чолі з віце-прем‘єр-міністром Іваном ВАСЮНИКОМ востаннє звітуватиме про підготовку інфраструктури міст до Євро-2012 на засіданні Наглядової ради УЄФА перед визначенням міст-господарів турніру.

Як повідомила УНІАН прес-секретар віце-прем’єра Галина РУСИН, українська делегація сьогодні відбула до Ньона.

Передбачається, що на засіданні Наглядової ради виступлять І.ВАСЮНИК, як урядовий куратор підготовки України до Євро-2012, та президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, як член Виконкому УЄФА. І.ВАСЮНИК, зокрема, прозвітує про останні результати в підготовці інфраструктури, а саме: ті зміни, які сталися в підготовці міст з часу останнього візиту в Україну президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ.

Це останній звіт України та Польщі напередодні доленосного для обох країн рішення УЄФА щодо визначення міст-господарів турніру та їх розподілу між країнами.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА визначить міста, що прийматимуть Євро-2012, в Україні та Польщі 13 травня. Наразі за право прийняти матчі європейської футбольної першості 2012 року змагаються по шість міст у кожній країні.