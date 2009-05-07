Хіддінк звинувачує суддю у вильоті Челсі з Ліги чемпіонів

Гуус Хиддінк звинуватив суддю у вильоті "Челсі" з розіграшу Ліги чемпіонів. Як повідомляє агентство AP, на післяматчевій прес-конференції Хіддінк заявив, що норвезький арбітр Том-Хеннінг Евребе кілька разів не призначив стовідсоткові пенальті у ворота "Барселони".

"Не йдеться про одне спірне рішення, мова про декілька не прийнятих рішень", - заявив Хіддінк. "Звичайно, гравці часто помиляються, тренери часто помиляються, і арбітри можуть помилятися. Це звичайна справа. Така гра. Але коли суддя не дає один, другий, третій, четвертий пенальті, гіршого я і уявити собі не можу", - цитує слова тренера "Челсі" AFP.

Хіддінк в той же час визнав, що його команда не використала всі шанси для збільшення відриву в рахунку після гола Ессьєна на 9-ій хвилині зустрічі. Втім, голландець зазначив, що у нього залишилося загальне відчуття "вкраденої перемоги і несправедливості". "Я розумію почуття моїх гравців", - заявив Хіддінк, коментуючи поведінку форварда Дідьє Дрогба, який після матчу кілька разів прокричав на камеру: "Ганьба!"

Спірне суддівство визнав і тренер "Барси" Хосеп Гвардіола, заявивши, що у "Челсі" були підстави скаржитися. В той же час каталонець відзначив, що лондонський клуб частково сам винен в тому, що матч закінчився внічию, звернувши увагу на те, що англійці до кінця намагалися зберегти мінімальну перевагу в рахунку.

Як пише іспанське видання Marca, Гвардіола також визнав, що на результаті матчу позначився чинник везіння, але підкреслив, що "Барселона" заслужила вихід у фінал.

Нагадаємо, матч, що відбувся 6 травня на "Стемфорд Бридж" закінчився з рахунком 1:1. Завдяки голу Андреса Іньєсти, забитому на 93-ій хвилині гри, "Барселона" вийшла у фінал, де 27 травня зустрінеться з "Манчестер Юнайтед".

Лента.ру