Двоє внуків і невістка Фергюссона потрапили в автомобільну аварію

Двоє внуків і невістка головного тренера "Манчестер Юнайтед" Фергюссона потрапили в автомобільну аварію.

Це сталося за декілька годин до півфінального матчу Ліги чемпіонів, в якому "Манчестер" обіграв "Арсенал". За даними британської преси, Фергюссон спочатку не збирався бути присутнім на грі, проте потім вирішив залишитися після того, як з`ясувалося, що життя його родичів поза небезпекою.

10-річний внук Фергюссона Чарлі, його 6-річна внучка Грейс і їх мати зараз знаходяться в лікарні, - повідомляє Рейтер.

Эхо Москвы