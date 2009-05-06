Визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА

Завдяки упевненій перемозі над "Арсеналом" з рахунком 3:1 "Манчестер Юнайтед" гарантував собі участь у римському фіналі і тепер може стати першим клубом, який виграє Лігу чемпіонів двічі поспіль, повідомляє офіційний сайт УЄФА

Надії "Арсенала" відіграти мінімальний дефіцит в рахунку вмерли вже в перші 11 хвилин, коли відзначилися Пак Чжі Сун і Кріштіану Роналду. Перший скористався тим, що захисник "канонірів" Кіран Гіббс посковзнувся, а другий заскочив зненацька воротаря Мануеля Альмунію наддалеким ударом зі штрафного. "Арсенал", поступаючись за сумою двох матчів з рахунком 0:3, був повністю деморалізований і нічого не зміг протиставити "червоним дияволам". А ледве закінчилася година ігрового часу, Роналду втретє засмутив лондонських уболівальників. Затьмарити тріумф команди сера Алекса Фергюсона може тільки видалення Даррена Флетчера, який тепер пропустить фінал. Шотландець сфолив у своєму штафному на Фабрегасі, і Робін ван Персі з пенальті зміг відквитати один м`яч.

Хто б не став другим фіналістом, команда Фергюсона, напевне, буде фаворитом на стадіоні "Олімпіко" - не варто забувати, що в Лізі чемпіонів "МЮ" не програє вже два роки.