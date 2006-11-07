Луческу не хоче, щоб над ним знущалися Суркіси

Федерацію футболу України і ФК «Динамо» (Київ) не повинні очолювати люди з одним прізвищем (Григорій та Ігор Суркіси). Про це вчора на післяматчевій прес-конференції у Києві заявив головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу.

«Я не хочу, щоб наді мною знущалися. У кожній грі я роблю свою кар`єру. Я програю одну-дві гри, і мене звільнять, і не через погану гри моєї команди, а через ті ситуації, що виникали сьогодні на полі. Ще раз повторю: не годиться, щоб Федерацію і "Динамо" Київ очолювали люди з одним прізвищем, інакше подібне відбуватиметься і вдруге, і втретє, і вп`яте. Це конфлікт інтересів», - сказав він.

На думку містера Луческу, брати Суркіси мали можливість вплинути на вибір суддівської бригади, яка обслуговувала матч «Шахтар» - «Динамо».

«Суддів запрошує федерація, а Федерація футболу України це, звичайно, "Динамо" (Київ). Так! Цими двома організаціями керують люди з одним прізвищем. Іноземний суддя приїжджає до Києва, і тут з ним дуже добре поводяться. Вони приїжджають, судять так, як вони судять, і їдуть. Розраховуються за те запрошення, яке їм зробили. Це відбувається не тільки в цьому чемпіонаті України», - пояснив румунський коуч свою позицію.

Луческу вважає, що питання про сімейність у вищих ешелонах футбольної влади може стати предметом обговорення в стінах Верховної Ради. «Вважаю, що це питання має дійти навіть до парламенту», - сказав він.

Обком з посиланням на Остров