Закінчився матч Динамо – Шахтар

Закінчився матч 13-го туру вищої ліги Чемпіонату України з футболу між лідерами - командами «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк). Динамо виграло 1:0. Гол на 74-й хвилині забив Максим Шацьких.

Перший тайм проходив у жорсткій боротьбі. З поля виносили Михалика і Жадсона, жорсткі удари одержали Родріго і Клебер. За удар Клебера на 42-й хвилині був видалений Чигринський, і чисельну перевагу Динамо мало до 69-ї хвилині, коли з другою жовтою карткою з поля пішов Мілевський. Перед самою перервою суддя видалив... і тренера Шахтаря Мірчу Луческу.

На 2-й хвилині "Шахтар" швидко розіграв кутовий справа - Срна подав на ближню штангу, але Шовковський забрав м`яч до рук.

На 8-й Рац від самої лицьової лінії прострілив у воротарську, на ближній штанзі Маріка спробував переправити у ворота.

На 10-й Клебер також відповів прострілом до штрафної Шахтаря, але Хюбшман виніс м`яч на кутовий. Подача Реброва, на лінії воротарської Мілевський виграв верхову боротьбу, продовжуючи передачу, і на дальній штанзі Юссуф в розтяжці дотягнувся таки до м`яча, але у ворота не влучив.

14-а хвилина. Перевага "Динамо" стає відчутною. Гусєв подав ще один кутовий справа, але Шуст добре зіграв на виході кулаком.

15-а. Штрафний "Шахтаря", 25 метрів по центру. Тимощук пробив низом, м`яч прослизнув стінку, але в штрафній вдало відіграли захисники "Динамо".

16-а. Знову небезпечно біля воріт "Динамо". Пройшла флангова передача до штрафної, Брандао виграв боротьбу у Родольфо, розвернувся і пробив по воротах метрів з сімох, з лінії воріт його виніс Родольфо.

21-а. Атака "Динамо" центром завершувалася ударом Гусєва метрів з 20, м`яч пройшов поряд зі штангою.

22-а. Кутовий "Шахтаря" справа. У воротарській добре грає Родольфо.

25-а хвилина. Знову небезпечно. Матузалем закинув м`яч до штрафної на Маріку, той вже пробивав по воротах метрів з 10, але... не влучив по м`ячу.

27-а хвилина. Матузалем підвернув ногу, грати не зможе. На заміну виходить Фернандіньо.

30-а. Удар Михалика метрів з 20 - точно по центру, але Шуст спокійно взяв м`яч.

43-а хвилина: Вилучення Чигринського. Тренер Шахтаря виходить на поле висловити незгоду з арбітром...

45-а. Левандовський ззаду вдарив по ногах Клебера - жовта картка. Луческу знову на полі, і суддя видаляє його з матчу.

Але рахунок до перерви так і залишається невідкритий...

Почався другий тайм. Удар Михалика з правої частини штрафної - Левандовський встиг перевести на кутовий.

На 51-й хвилині Мілевський вийшов на ударну позицію, але забарився і взявся обігравати захист, потім відкинув під удар м`яч Клеберу, який без перешкод пробив з лінії штрафної. Рикошетом від гравця "Шахтаря" м`яч знову на кутовому.

На 54-й комбінація вдалася "Шахтареві" і завершилася ударом Фернандіньо з 20 метрів, але неточно.

58-а. Швидка атака "Динамо" через центр, але пас Гусєва на Мілевського не пройшов. Тоді Гусєв сам пробив з-за штрафної, і м`яч перелетів над дев`яткою воріт "Шахтаря".

65-а хвилина. Штрафний "Динамо" метрів за 20, справа. Родольфо перекинув стінку, скеровуючи м`яч у ближній кут, але Шуст уважний.

69-а хвилина. Вилучення. Мілевський одержує другу, не дуже зрозуміло за що (і перша була «натягнута»), жовту картку.

71-а. Штрафний "Динамо" метрів за 25 від воріт, трохи лівіше центру. Родріго б`є дуже сильно, Шуст творить прості воротарські дива.

73-а хвилина. Жадсон і Брандао розтягли оборону динамівця, і Брандао пробив з 12 метрів, але направив м`яч вище.

74-а хвилина: атака "Динамо" центром, зсув на лівий фланг, Белькевич пройшов краєм, прострілив до воріт, де Шацьких, зігравши на випередження Левандовського зачепив м`яч і переправив його повз воротаря - 1:0!

"Динамо" скинуло оберти, воліє тримати м`яч на своїй половині. "Шахтар" пресингує. Багато дрібних і жорстких фолів.

Додані три хвилини також не принесли змін. 1:0.