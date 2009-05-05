Динамо і Шахтар увійшли до ТОР-10 кращих клубів світу

Очолює рейтинг Манчестер Юнайтед

"Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" увійшли до ТОР-10 кращих клубів світу за рейтингом Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS). Очолює рейтинг англійський "Манчестер Юнайтед". На другому місці іспанська "Барселона" та третій "Челсі". Рейтинг IFFHS 1. (1) Манчестер Юнайтед (Англія) - 302,0 2. (2) Барселона (Іспанія) - 282,0 3. (5) Челсі (Англія) - 254,0 4. (3) Бока Хуніорс (Аргентина) - 253,0 5. (8) Арсенал (Англія) - 245,0 6. (3) Ліверпуль (Англія) - 240,0 7. (10) ДИНАМО (УКРАЇНА) - 227,0 8. (17) Гамбург (Німеччина) - 226,0 9. (7) Сан-Пауло (Бразилія) - 223,0 10. (13) ШАХТАР (УКРАЇНА) - 218,5 ... 30. (32) ЦСКА (Росія) - 168,5 ... 36. (23) Зеніт (Росія) - 160,5 ... 48. (42) МЕТАЛІСТ (УКРАЇНА) - 152,5 ... 313. (239) ВОРСКЛА (УКРАЇНА) - 64,0 313. (338) ДНІПРО (УКРАЇНА) - 64,0 347. (382) ТАВРІЯ (УКРАЇНА) - 60,5 Чемпіон

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