У Польщі підписали контракт на будівництво стадіону на 55 тисяч місць

Національний центр спорту Польщі та польсько-німецько-австрійський консорціум підписали контракт на виконання основних робіт з будівництва Національного стадіону Польщі, на якому відбудеться перший матч фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє компанія PL2012, що координує підготовку Польщі до чемпіонату, контракт підписано з польсько-німецько-австрійським консорціум компаній Hydrobudowa Polska SA (Польща), PBG z Alpine Bau Deutschland AG (Німеччина), Alpine Bau GmbH (Австрія) i Alpine Construction Polska Sp. z o.o.

Цей консорціум виграв тендер з будівництва Національного стадіону Польщі 15 квітня. Жодна з 6 компаній, які пройшли до другого етапу тендеру, не оскаржила його результати.

Стадіон на 55 тисяч глядачів, вартість будівництва якого становитиме близько 380 млн. доларів (за нинішнім курсом 3,3 злотих за долар), має бути споруджений до травня 2011 року.

Довідка УНІАН. На початку березня у Варшаві з півторамісячним випередженням графіку було звершено перший етап будівництва стадіону, під час якого виконано підготовчі роботи до безпосереднього спорудження стадіону.

Тендер на виконання основних робіт з будівництва стадіону було оголошено в листопаді 2008 року.

Проект Національного стадіону Польщі розробила компанія JSK Architekci, котра вже розробляла подібні проекти в Німеччині, Китаї, Південній Африці та Польщі.

Стадіон включатиме комерційні площі під ресторани, виставкові та конференц-зали, клуби, магазини, фітнес-клуби, музей спорту тощо, а також дворівневий підземний паркінг на 1800 автомобілів.

На стадіоні будуть окремі місця для 860 журналістів, 2000 «преміум місць» для спеціальних гостей, близько 900 VIP-місць, а також для уболівальників, які пересуваються на інвалідних візках.