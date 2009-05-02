Результати 35-го туру англійської Прем'єр-ліги
21:48, 02 травня 2009Спорт
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Лідери спокійно збирають свої очки
Закінчилися сьогоднішні матчі 35-го туру англійської Прем`єр-ліги
Міддлсбро - МЮ 0:2 (Гфггз 25, Парк 50)
Портсмут - Арсенал 0:3 (Бендтнер 13, 41 пен., Вела 56)
Манчестер Сіті - Блекберн 3:1 (Кайседо 27, Робіньйо 34, Елано 45 пен. - Ендрюс 66)
Сток Сіті - Вест Хем 0:1 (Тристан 33)
Тоттенхем - Вест Бромвич 1:0 (Дженас 43)
Віган - Болтон 0:0
Челсі - Фулхем 3:1 (Анелька 1, Малуда 10, Дрогба 52 - Невланд 4)
Завтра тур закінчиться матчами Ліверпуль - Ньюкасл і Сандерленд - Евертон
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