Результати 35-го туру англійської Прем'єр-ліги

Лідери спокійно збирають свої очки

Закінчилися сьогоднішні матчі 35-го туру англійської Прем`єр-ліги Міддлсбро - МЮ 0:2 (Гфггз 25, Парк 50) Портсмут - Арсенал 0:3 (Бендтнер 13, 41 пен., Вела 56) Манчестер Сіті - Блекберн 3:1 (Кайседо 27, Робіньйо 34, Елано 45 пен. - Ендрюс 66) Сток Сіті - Вест Хем 0:1 (Тристан 33) Тоттенхем - Вест Бромвич 1:0 (Дженас 43) Віган - Болтон 0:0 Челсі - Фулхем 3:1 (Анелька 1, Малуда 10, Дрогба 52 - Невланд 4) Завтра тур закінчиться матчами Ліверпуль - Ньюкасл і Сандерленд - Евертон

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