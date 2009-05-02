Результати 26 туру Чемпіонату України з футболу
18:54, 02 травня 2009Спорт
2588
Два матчі багаті на голи
Чемпіонат України з футболу
26 тур
Металург Д - Дніпро 1 : 1 (Фернандеш 82 пен - Калиниченко 37)
Карпати - Таврія 0 : 1 (Галюза 74)
Чорноморець - Іллічівець 3 : 2 (Ващук 24, Левіга 42, Діденко 72 – Мельник 4, Кривошеєнко 63)
ФК Харків - ФК Львів 2 : 3 (Платон 13, Грінченко 82 – Мандзюк 63, Худзік 72, Ліщук 84)
Вчора був зіграний один матч - Арсенал - Металіст. Рахунок - 0:2 (Обрадовіч 19, Зезе 23).
Тур завершиться трьома матчами завтра: Зоря - Динамо, Кривбас - Шахтар і Металург З - Ворскла.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter