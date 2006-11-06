”Челсі”, ”Реал” і ”Мілан” сенсаційно зазнали поразок

У неділю у провідних європейських футбольних чемпіонатах відбулися чергові матчі, багато з яких принесли цікаві результати. У зустрічах з не найсильнішими суперниками поразки зазнали такі команди як "Челсі", "Арсенал", "Реал", "Мілан" і "Ліон". При цьому клуб Романа Абрамовича відстав від "Манчестер Юнайтед" на три очки.

В 11-му турі чемпіонату Англії "Челсі" поступився у лондонському дербі "Тоттенхему" (1:2), причому остання невдача чемпіонів країни в матчі з цим клубом датувалася серпнем 1987 року. "Челсі" відкрив рахунок на 14-ій хвилині, коли Клод Макелеле завдав точного удару з лінії штрафного (другий гол француза за три з половиною роки перебування в команді).

Господарі (матч проходив на стадіоні "Тоттенхема" "Уайт Харт Лейн") відігралися вже за десять хвилин: Майкл Доусон ударом головою замкнув навіс Джермейна Дженаса. Переможний гол був забитий на початку другого тайму, коли після пасу Дженаса м`яч потрапив до Аарона Леннона - 2:1. Відзначимо, що ворота "Челсі" знову захищав третій воротар клубу Іларіу.

Таким чином, "Челсі" відстав від "Манчестер Юнайтед" на три очки - у середу "МЮ" розгромив "Портсмут" (3:0). Відзначимо поразку "Арсенала", що поступився ще одному клубу з Лондона "Вест Хему". Третє місце в чемпіонаті Англії займає "Болтон".

У першості Іспанії мадридський "Реал" зазнав першої домашньої поразки в сезоні і згаяв шанс наздогнати "Барселону". Футболісти столичного клубу не впоралися з "Сельтою" - 1:2. На перше місце в турнірній таблиці вийшла "Севілья" (21 очко). "Барселона", що втратила очки у суботній грі з "Депортіво", займає другий рядок (20 очок). В активі "Реала" (четверте місце) 17 очок.

У чемпіонаті Італії продовжують лідирувати дві команди - "Інтер" і "Палермо". У 10-му турі обидва клуби здобули домашні перемоги з рахунком 2:0 (над "Асколі" і "Сампдорією" відповідно). Звертає на себе увагу невдача "Мілана", що поступився "Аталанті" (0:2).

У Франції першої поразки зазнав чемпіон п`яти останніх років "Ліон" (суперник київського Динамо у Лізі чемпіонів). Автором сенсації став "Ренн", якому вистачило одного м`яча, забитого в дебюті зустрічі (1:0). Не зважаючи на поразку, "Ліон" випереджає найближчого переслідувача ("Нансі") на дев`ять очок.

Лента.ру