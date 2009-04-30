Ахметов упевнений у перемозі Шахтаря

Президент донецького «Шахтаря» Рінат Ахметов упевнений у перемозі своєї команди в півфіналі Кубка УЄФА. Про це він сказав, спілкуючись з журналістами під час відкритого тренування «гірників» напередодні матчу з київським «Динамо».

“Нехай найсильніша команда зіграє у фіналі і привезе до України Кубок УЄФА. Я переконаний, що обидва тренери як слід налаштують своїх підопічних і всі ми з вами станемо свідками футболу дуже хорошої якості. Певна річ, я вірю в успіх Шахтаря, мало того, упевнений в перемозі”, - цитує Ахметова прес-служба ФК «Шахтар».

«Ви знаєте, Чемпіонат України ми вигравали, володарями національного Кубка ставали, а ось європейський трофей давно служить для нас дороговказною зіркою. Наша команда як ніколи близька до своєї мети, ми в півфіналі — і подібні шанси втрачати не можна» - відзначив президент клубу.

Журналісти все таки поцікавилися: у випадку якщо у фінал пройде київське «Динамо», за кого вболіватимете?

«Скажу відверто, на сьогоднішній день я хочу, щоб у фіналі грав «Шахтар». Про інші команди не думаю», - сказав Ахметов.