Динамо - Шахтар: на кого ставлять букмекери

Київське "Динамо" є фаворитом першого півфінального матчу Кубка УЄФА з донецьким "Шахтарем" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу киян ставки приймаються як 2,00 до 1 (чим менший коефіцієнт, тим більша вірогідність події), на нічию - 3,10 до 1, а перемога "Шахтаря" оцінюється коефіцієнтом 4,20.

В іншій півфінальній парі "Вердер" - "Гамбург" фаворитом також є господарі поля. На перемогу бременців ставки приймаються як 1,83 до 1, на нічию - 3,50 до 1, а перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 4,33.

Нагадаємо, півфінальний матч Кубка УЄФА "Динамо" - "Шахтар" відбудеться сьогодні в Києві. Початок гри в 19:30, пряма трансляція - на телеканалі "Інтер".

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