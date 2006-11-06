Чого чекає Суркіс від Блохіна (побажання на 54-річчя)
09:35, 06 листопада 2006Спорт
728
Тренер святкував у вузькому колі
Олег Блохін відсвяткував 54-річчя. За інформацією газети "Сегодня", день народження головний тренер збірної України святкував в одному з ресторанів на Лівому березі Києва у вузькому колі. Серед тих, хто прийшов привітати Блохіна, були брати Суркіси. Ігор Суркіс подарував імениннику дорогий мобільний телефон. Президент ФФУ Григорій Суркіс не сказав, з чим прийшов на свято, але побажаннями поділився : " Я хочу побажати Олегу сина!" ( Олег Блохін ростить з дружиною три дочки).
Газета "Сегодня"
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter