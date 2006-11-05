Бріггз відправив Ляховича в нокаут за межі рингу (фото)

У американському Феніксі чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBO білорус Сергій Ляхович програв технічним нокаутом у завершальному раунді американському боксерові Шеннону Бріггзу, повідомляє NEWSru.

У першому раунді Бріггз притис чемпіона до канатів і почав атакувати, проте Ляхович зміг блокувати його удари і вийти з кута. Надалі всупереч своїй звичайній тактиці Бріггз відмовився від затяжних атак, і обидва супротивники почали діяти обережно, обмінюючись ударами з дистанції, що приносило успіх і тому і іншому боксерові.

Бій вирівнявся передусім завдяки тому, що жоден з супротивників не форсував події, і публіка незадоволена відсутністю активних дій, почала обурюватися.

Очевидно, обрана тактика дозволила Бріггзу зберегти сили, і в завершальних раундах він зміг активізуватися. Розв`язка прийшла в 12-му раунді - Ляхович опинився в нокдауні, зміг піднятися, проте Бріггз продовжив свою атаку, після якої білорус випав через канати за межі рингу, і бій був зупинений.

Цікаво, що перед завершальним раундом Ляхович вів на картках усіх трьох суддів з рахунком 105-104, і 106-103 двічі, повідомляє allboxing.ru.