Суркіс каже, що москвичі Сьоміна не отримають
11:56, 29 квітня 2009Спорт
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Можливе продовження контракту
Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс упевнений, що Юрій Сьомін продовжить роботу в українському клубі.
"Контракт Сьоміна з «Динамо» розрахований до 2011 року. І я не сумніваюся, що він продовжить роботу з командою, – цитує Суркіса «Советский спорт». – Сьомін мене не обманюватиме. Він сказав, що розмови про його повернення в «Локомотив» – домисел. Якщо москвичі все ж таки виявлять бажання вийти з пропозицією на нашого головного тренера, то дістануть відмову. Думаю, Сьоміна влаштовують умови роботи в Києві, у тому числі і фінансові.
Коментуючи можливе продовження діючого контракту з Сьоміним, Суркіс відзначив, що у разі потреби це питання буде «швидко вирішено».
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