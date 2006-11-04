Зараз у Києві проходить акція на захист Печерського стадіону по вул. Немировича-Данченка, в якій беруть участь більше 50 мешканців Печерського району столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, на перехресті бульвару Лесі Українки і вул. Щорса захисники Печерського стадіону проводять футбольний турнір. Тим самим вони висловлюють свій протест проти “знищення шляхом реконструкції останнього повногабаритного загальнодоступного стадіону на Печерську”.

За акцією протесту спостерігає міліція, автобус з працівниками МВС стоїть поблизу.

Як повідомив УНІАН один з організаторів акції протесту, колишній народний депутат України Олександр ГУДИМА, про проведення акції заздалегідь було попереджено як київську владу, так і правоохоронні органи.