Після зустрічі з Шараповою Бекхем запізнився на тренування

Керівництво мадридського "Реала" оштрафувало півзахисника клубу Девіда Бекхема за десятихвилинне запізнення на тренування. Як пише видання The Sun, коли англієць вибіг з роздягальні на футбольне поле, партнери по команді зустріли його уїдливими аплодисментами.

Увечері напередодні тренування Бекхем спілкувався з російською тенісисткою Марією Шарапової, яка була запрошена на матч "Реала" в Лізі чемпіонів. Після зустрічі з 19-річною спортсменкою півзахисник відправився до ресторану разом з бразильським нападаючим Роналдо.

Це вже друге запізнення Бекхема на тренування цього сезону. 16 серпня він не з`явився на тренувальну сесію, а потім пояснив, що він не зміг прибути вчасно до Мадрида з Лондона, оскільки рейс з британської столиці в іспанську відправився із затримкою.

"Він запізнився лише на десять хвилин. Жодних проблем у відносинах з керівництвом клубу це не створило", - наголошується в заяві прес-служби Девіда Бекхема. До речі, англійський півзахисник останнім залишив тренування, відпрацьовуючи штрафні удари.

Лента.ру