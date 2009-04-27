Тренер Металіста: хай спустяться на землю, не думають, що стали великими

Як повідомляв УНІАН, вчора в матчі 25 туру Чемпіонату України з футболу харківський "Металіст" випустив перемогу в матчі проти запорізького "Металурга" (1:1).

На післяматчевій прес-конференції тренер харків`ян Мирон Маркевич був строгий:

"Для того, щоб реалізувати таку перевагу, треба забивати голи. Без них не буває футболу. Коли немає реалізації, звичайно, завжди у команд є контршанси, і вони рано чи пізно їх реалізують. Незрозумілий бардак в обороні, особливо на місці правого захисника. Перед цим був дзвінок, мабуть, його виявилося мало. Ну і моменти були - звичайно, їх треба реалізовувати".

- Куди поділася реалізація? Раніше забивали і вигравали. А зараз і боротьба за третє місце загострилася...

"Я їм те саме сказав. Хай спустяться на землю, не думають, що стали великими (не всі, деякі). На жаль, маємо такий результат. Чемпіонат триває, є ще 5 матчів.", - цитує Маркевича прес-служба "Металіста".