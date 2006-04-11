Девід Бекхем вирішив закінчити кар`єру в США

Капітан збірної Англії Девід Бекхем заявив про те, що хотів би завершити свою професійну кар`єру у футбольній лізі США - MLS. Півзахисник комади "Реал" планує пограти в чемпіонаті Іспанії ще три роки, а в 2009 році перебратися за океан. Відзначимо, що його діючий контракт з "Реалом" закінчується влітку 2007 року.

"Я дуже люблю Америку і хотів би на якийсь час стати її часткою, - зізнався Бекхем. - Там можна цілком нормально грати у футбол". Останнім часом 30-річний спортсмен відкрив дві власні футбольні академії - в Лондоні і Лос-Анджелесі. З ними він пов`язує своє життя після закінчення кар`єри.

Лента.ру