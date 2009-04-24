Як поділити Євро-2012 між Україною і Польщею?

Україна та Польща обов`язково направлять офіційне звернення до УЄФА про паритетність кількості міст, у яких проводитимуться матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Дійсно, письмового звернення поки ще не було, але на кінцевому етапі підготовки відповідні матеріали будуть передані в УЄФА», - сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем’єр наголосив, що і Україна, і Польща неодноразово заявляли про паритетність кількості українських та польських міст для проведення Євро-2012. Він нагадав, що останні такі заяви від польської та української сторін пролунали півтора місяці тому.

«У цих заявах дуже чітко визначено, що, виходячи зі стратегічного значення проекту Євро-2012 для України та Польщі, для розвитку їхніх стратегічних відносин, чемпіонат буде готуватися на принципах відкритості, взаємної допомоги, сприяння і паритетності. Україна та Польща не раз підтверджували зацікавленість у тому, щоб чемпіонат проходив не менш як у чотирьох містах Польщі та чотирьох містах України. Практично аналогічну заяву було оголошено після засідання міжпарламентського комітету «Україна-Польща», який з української сторони очолює віце-спікер Микола ТОМЕНКО», - пояснив він.

І.ВАСЮНИК також повідомив, що принцип паритетності українських і польських міст для проведення Євро-2012 буде обговорюватися під час візиту прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Польщі наприкінці квітня, зокрема, під час переговорів з її польським колегою.

Віце-прем’єр також наголосив, що під час візиту до України президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ також не обговорювалось питання щодо визначення конкретних українських міст, які прийматимуть Євро-2012.

«Це питання не ставилося, не обговорювалося, ми комплексно до критеріїв УЄФА обговорювали почергову презентацію кожного з шести українських міст до чемпіонату, обговорювали прогрес кожного міста і проблемні зони кожного міста. Це була дуже прагматична та конкретна дискусія», - додав віце-прем’єр.