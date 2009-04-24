Зеніт повернув Кубок УЄФА

У Стамбулі відбулася остання в історії церемонія передачі Кубка УЄФА місту, що приймає фінал наступного розіграшу трофея.

Нагадаємо, починаючи з наступного сезону другий за значущістю єврокубок змінить формат і називатиметься Ліга Європи. Представники Зеніту - капітан Анатолій Тимощук, генеральний директор Максим Мітрофанов і начальник команди Владислав Радімов - передали завойований у минулому сезоні кубок президентові УЄФА Мішелю Платіні, а той вручив його мерові Стамбулу Кадіру Топбашу.

"Це єдиний трофей, який мені не вдалося виграти, будучи футболістом. На жаль, тепер уже і не вдасться, - каже Платіні. - Але УЄФА має йти в ногу з часом, тому прийнято рішення змінити структуру і назву турніру. Ці зміни допоможуть стати ще кращим змаганню, яке володіє багатою історією".

"Неможливо описати, що ми, футболісти Зеніту, відчули, завоювавши цей кубок, - цитує Тимощука офіційний сайт УЄФА. - Минулого сезону ми вибили з турніру сильні команди - Марсель, Баварію і Вільярреал. Це було непросто, але ми намагатимемося повторити успіх".

Останній володар Кубка УЄФА визначиться у фінальному матчі на стадіоні Шюкрю Сарачоглу 20 травня.

Боротьбу за путівку до Туреччини ведуть донецький "Шахтар", київське "Динамо", "Вердер" і "Гамбург".

Football.ua