У Донецьку обікрали футболістів іспанської ”Валенсії”
09:35, 03 листопада 2006Спорт
753
Невідомі проникли в роздягальню
Зловмисники обікрали футболістів іспанської «Валенсії» після матчу Ліги Чемпіонів з «Шахтарем» (2:2) в Донецьку. Про це повідомляє «Террикон».
Під час матчу невідомі проникли в роздягальню гостей і вкрали великі суми грошей і мобільні телефони з кабінок Фернандо Мор’єнтеса і його колег.
«Валенсія» надіслала в УЕФА претензію до очевидно недостатніх заходів безпеки на донецькому стадіоні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter