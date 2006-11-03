У Донецьку обікрали футболістів іспанської ”Валенсії”

Зловмисники обікрали футболістів іспанської «Валенсії» після матчу Ліги Чемпіонів з «Шахтарем» (2:2) в Донецьку. Про це повідомляє «Террикон».

Під час матчу невідомі проникли в роздягальню гостей і вкрали великі суми грошей і мобільні телефони з кабінок Фернандо Мор’єнтеса і його колег.

«Валенсія» надіслала в УЕФА претензію до очевидно недостатніх заходів безпеки на донецькому стадіоні.

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