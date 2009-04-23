У Федерації натякнули «Шахтареві», що забагато хоче

Федерація футболу України не має наміру призначати іноземних арбітрів на матч півфіналу Кубка України "Шахтар” – “Динамо”, а в майбутньому взагалі планує відмовитися від послуг футбольних рефері з інших країн в національному чемпіонаті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-президент, виконавчий директор ФФУ Олександр БАНДУРКО сьогодні на засіданні футбольного прес-клубу, коментуючи прохання ФК «Шахтар» щодо призначення на матч півфіналу Кубка України з «Динамо» іноземних рефері.

Він поінформував, що отримавши раніше звернення керівництва “Шахтаря”, ФФУ направила листи до футбольних асоціацій Португалії та Італії, однак отримала від них негативні відповіді. Після цього Федерація футболу звернулася до Комітету арбітрів УЄФА, де їй “не рекомендували призначати арбітрів УЄФА з еліт- (і навіть прем’єр-) категорії, тому що кожен з них залишається в резерві на ігри півфіналу та фіналу Кубка УЄФА”, де виступають ті ж самі вітчизняні клуби.

Крім того, зазначив О.БАНДУРКО, подібні звернення до футбольних асоціацій інших країн суттєво впливають на імідж українського футболу загалом і підривають авторитет вітчизняних рефері зокрема. За його словами, українські арбітри підготовлені не гірше іноземних і здатні якісно та ефективно обслуговувати матчі внутрішнього чемпіонату. При цьому він додав, що на полі помилок можуть припускатися всі судді, оскільки ситуації на полі виникають досить різні.

Перший віце-президент підкреслив, що загалом ФФУ не практикує і не планує надалі ініціювати публічні дискусії з клубами з питань, вирішення котрих є виключною прерогативою національної асоціації. “У тому числі − і повноваження на призначення арбітрів”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) звернувся до контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ з проханням зобов`язати Федерацію призначити на матч півфіналу Кубка України «Шахтар» - «Динамо» іноземних арбітрів. У зверненні наголошується, що «Шахтар», згідно з Регламентом змагань (розділ 5, ст.33, п.3) і Процедурою запрошення іноземних арбітрів для проведення матчів Чемпіонату і Кубка України, заздалегідь відправив відповідне прохання, що стосується призначення іноземної бригади арбітрів на цей матч, проте отримав від ФФУ відмову.

«ФК «Шахтар» вважає, що рішення ФФУ з цього питання порушує вищезазначені регламентні документи і ставить клуб у нерівні умови з суперниками», – зазначається у зверненні.

Матч півфіналу Кубка України «Шахтар» - «Динамо» відбудеться 13 травня в Донецьку.