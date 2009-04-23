Шахтар вимагає призначити на його гру з Динамо іноземних арбітрів

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) просить контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України зобов`язати Федерацію призначити на матч півфіналу Кубка України «Шахтар» - «Динамо» іноземних арбітрів.

Про це йдеться у зверненні, направленому генеральним секретарем ФК «Шахтар» Олександром ЧЕРКАСОВИМ на ім`я голови КДК Стефана РЕШКА, повідомили у прес-службі донецького клубу.

У зверненні наголошується, що «Шахтар», згідно з Регламентом змагань (розділ 5, ст.33, п.3) і Процедурою запрошення іноземних арбітрів для проведення матчів Чемпіонату і Кубка України, заздалегідь відправив відповідне прохання, що стосується призначення іноземної бригади арбітрів на цей матч, проте дістав від ФФУ відмову.

«ФК «Шахтар» вважає, що рішення ФФУ з цього питання порушує вищезазначені регламентні документи і ставить клуб у нерівні умови з суперниками», – підкреслюється у зверненні.

ФК «Шахтар» просить КДК відмінити рішення ФФУ і зобов`язати її призначити на матч півфіналу Кубка України іноземних арбітрів.

Матч півфіналу Кубка України «Шахтар» - «Динамо» відбудеться 13 травня в Донецьку.