Український боксер відстояв титул інтерконтинентального чемпіона IBF

Український боксер Сергій ФЕДЧЕНКО виграв бій у аргентинця Дієго ПОНСЕ і вдруге відстояв титул інтерконтинентального чемпіона за версією IBF у суперлегкій вазі (до 63,503 кг).

Як передає кореспондент УНІАН, бій, що проходив у рамках турніру «Golden Boxing» компанії братів Кличків «K2 East Promotions» 22 квітня у харківському спорткомплексі «Локомотив», завершився нокаутом у сьомому раунді.

Попри заяви і налаштованість Д.ПОНСЕ відібрати у С.ФЕДЧЕНКА пояс, аргентинець із самого початку бою програвав українцю у більшості компонентів. Сергій виглядав швидшим, різкішим, технічнішим, часто проводив комбінації і постійно наступав на суперника. Д.ПОНСЕ іноді проводив подвійні, потрійні удари, пасивніше рухався, більше задкував, в цілому уникаючи загострень.

«Суперник більше заважав, уникав відкритого бою, і це було певною складністю», - сказав С.ФЕДЧЕНКО на прес-конференції.

У свою чергу Д.ПОНСЕ визнав на прес-конференції, що «Сергій показав чудовий бій, гарний бокс. Це великий спортсмен». При цьому він додав, що йому самому перемогти завадила, можливо, фізична втома від перельоту через океан. «Але я не хотів би виправдовуватися. Бій був справжнім і дуже сильним», - зазначив аргентинець.

Виграш дозволить піднятися С.ФЕДЧЕНКУ на кілька сходинок вище у рейтингу і претендувати на участь у боях професійного боксу вищого рівня. «Я мрію про ці бої», - сказав С.ФЕДЧЕНКО.